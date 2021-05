ADL su Spalletti, come sarà il nuovo Napoli del mister? Potrebbero esserci tre grandi acquisti

Al termine della stagione, il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Rino Gattuso con molta probabilità si separeranno e si diranno addio. Per questo motivo ADL è già alla ricerca di un nuovo allenatore.

Secondo le ultime indiscrezioni, molti sarebbero stati i contatti tra il presidente e l’allenatore Luciano Spalletti.

Aurelio De Laurentiis sarebbe intenzionato ad ingaggiare il mister ex Inter proprio per la sua esperienza in Italia e in Europa.

Ma, come sarebbe il nuovo Napoli di Luciano Spalletti? L’obiettivo è quello di rinforzare la squadra senza cedere i calciatori migliori. Gli obiettivi di mercato potrebbero essere tre o quattro, con il primo acquisto che sarà un nome importante in difesa, il terzino Emerson Palmieri.

In attacco non vi dovrebbero essere sorprese, a centrocampo, invece, sarebbero pronti due grandi acquisti: Zaccagni e De Paul. Quest’ultimo, però, arriverebbe solo in caso di cessione di Fabian Ruiz.