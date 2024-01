Adl tenterà un nuovo approccio con Conte in estate

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il Napoli potrebbe provare a prendere Antonio Conte nella prossima stagione

I partenopei sembrano aver iniziato da tempo la preparazione della prossima stagione. Fiducia massima a Walter Mazzarri, per ora, anche se sembrerebbe che i risultati siano complicati ad arrivare.

Il Napoli carbura con difficoltà e si direbbe che Aurelio De Laurentiis sarebbe addirittura sfiduciato dal poter arrivare a buoni risultati in questa stagione. Il primo posto dista ormai 20 lunghezze, impossibile che gli azzurri vincano nuovamente lo scudetto quest’anno, e la zona Europa è lontana.

Si prova con Conte?

A parlare della questione Il Mattino, che ha scritto:” Nel frattempo ha tentato l’ultimo disperato assalto: ad Antonio Conte. Non una mancanza di rispetto per Mazzarri, a cui De Laurentiis deve gratitudine per aver davvero accettato un contratto di sei mesi, ma la mossa per voltare pagina, lanciandosi già nel futuro. Il patron ha iniziato l’affondo già domenica sera e ieri ha insistito per tutto il giorno, pronto a piegarsi alle richieste colossali dell’ex ct: contratto di 3 anni e mezzo, 8 milioni di ingaggio, carta bianca sul mercato (compreso quello di gennaio), L’arrivo nel club di un nuovo ds (Petrachi) e del suo immancabile uomo di fiducia (Oriali)”.

Il patron e Conte avrebbero anche discusso della possibilità di liberarsi prima l’uno dell’altro, senza clausole, vincoli, penali milionarie, altri lacci e lacciuoli contrattuali. Magari già a giugno, se i due, dopo aver lavorato assieme, non si fossero piaciuti o se magari le cose non fossero andare come si immaginava”.

“Ma tutto è saltato: Conte ha frenato nonostante l’apertura di De Laurentiis. E chissà se queste sono le premesse per rivedersi a giugno”,