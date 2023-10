ADL tranquillo dopo il Real: dubbi sulle sostituzioni

Aurelio De Laurentiis sarebbe tranquillissimo dopo la sconfitta con il Real Madrid, anche perché la qualificazione non è ancora compromessa. I partenopei, però, continuano ad interrogarsi sulle sostituzioni effettuate da Garcia

Aurelio De Laurentiis sembrerebbe relativamente tranquillo dopo la sconfitta del Napoli contro il Real Madrid. Il presidente partenopeo ha visto, tutto sommato, un ottimo Napoli che è riuscito a battagliare con una delle super potenze del calcio europeo e mondiale.

A far capolino, però, ci sono i forti dubbi sulle sostituzioni ritenute fin troppo strane e con tanti sprechi. Si pensa a Raspadori mezz’ala, Elmas esterno destro e con un Lidstrom in panchina nonostante sia costato 25 milioni e sia stato concepito come un acquisto che potesse far rifiatare sulla fascia Matteo Politano.

Intanto, caso Mario Rui

L’agente di Mario Rui, Giuffredi, ha intanto rilasciato alcune pesanti dichiarazioni sull’allenatore azzurro. Ecco cosa ha detto: “Ritengo che la gestione di Mario Rui da parte di Garciasia irrispettosa e sciagurata perché parliamo di un giocatore che negli ultimi due anni è stato uno dei migliori terzini sinistri della Serie A, fondamentale per il gioco di Spalletti, ed essere trattato così credo sia irrispettoso. A questo punto le cose sono due o Mario Rui non va bene per il gioco di Garcia che magari non vuole palleggiare da dietro, oppure devo pensare che Garcia essendo stato in Arabia non conosca Mario Rui come calciatore. Una scelta sciagurata perché se fa una grande prestazione contro i friulani al Maradona e poi non gli dai continuità, vuol dire che non hai intenzione di recuperare il giocatore. Se quest’estate ci fosse stato detto questo certamente avremmo fatto delle scelte diverse”.