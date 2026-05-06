ADL vuole ridurre il monte ingaggi: solo 2 azzurri avranno un rinnovo più alto!

Dopo le ultime tre stagioni in cui il Napoli è riuscito a vincere per ben due volte lo scudetto, stando a quanto riportato da AreaNapoli.it, la dirigenza si prepara a una significativa revisione dei costi, con l’obiettivo di ridurre il monte ingaggi di circa 25 milioni di euro. Il direttore sportivo Giovanni Manna è già operativo in questa direzione, puntando su una rosa più giovane, composta da giocatori pronti ma con margini di crescita. Alcuni protagonisti del recente scudetto sembrano destinati a lasciare il club.

Tra le spese più “pesanti” figura l’ingaggio di Romelu Lukaku, superiore ai 6 milioni annui, che rappresenta una delle principali voci su cui intervenire. La sua avventura in azzurro appare vicina alla conclusione, mentre anche la situazione di Elmas resta incerta. Non si esclude inoltre la partenza di uno tra Lobotka e Anguissa, dopo anni importanti a Napoli.

Altri possibili addii riguardano giocatori con stipendi più contenuti ma comunque significativi nel totale complessivo. Juan Jesus e Mazzocchi percepiscono circa un milione a stagione, mentre Spinazzola e Meret sfiorano i due milioni. Proprio per il portiere sono in corso riflessioni sul rinnovo, con l’ingaggio come elemento decisivo.

Il club valuta anche eventuali cessioni di Lang e Lucca, che insieme pesano per circa 5 milioni e potrebbero liberare ulteriori risorse da reinvestire. In uno scenario più ampio, anche un’eventuale partenza di De Bruyne contribuirebbe ad aumentare il risparmio complessivo.

Parallelamente ai tagli, il Napoli lavorerà sui rinnovi. McTominay vedrà il proprio stipendio salire oltre i 4 milioni, mentre Rrahmani supererà i 3 milioni con un nuovo accordo fino al 2029. Fondamentale sarà anche l’accesso alla prossima Champions League, che garantirebbe entrate preziose per sostenere il progetto.