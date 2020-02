Adriana Volpe, dagli inizi al Grande Fratello Vip

Se c’è una conduttrice che il popolo italiano ha sempre amato, si tratta sicuramente di Adriana Volpe. Fin dai suoi esordi ha saputo accattivare gli spettatori con il proprio talento e la sua bellezza. Scopriamo com’è e cosa fa oggi.

GLI INIZI – Negli anni ’90 compare per la prima volta sullo schermo televisivo una stupenda valletta/attrice, la quale svolge anche la professione di modella. Ecco che nasce una stella, il cui nome, Adriana Volpe, inizia a far parlare di sé. La svolta per la sua carriera giunge con “Mezzogiorno in famiglia”, programma che dirige insieme a vari collaboratori fino al 2009. Oggi la ritroviamo sempre in TV ma in un altro programma, Grande Fratello Vip.

46 ANNI E NON SENTIRLI AFFATTO – Ebbene si sono passati un po’ di anni e ora la bella presentatrice ha raggiunto l’età di 46 anni. Eppure non sembrerebbe. Nonostante nel frattempo si sia spostata con Roberto Parli, e abbia avuto anche una figlia, Giselle, non sembra affatto invecchiata. Continua ad affascinare il pubblico con i suoi lunghi e sensuali capelli biondissimi e un corpo mozzafiato. È innegabile che qualche segno dovuto all’età è comparso sul suo viso, ma malgrado questo non ha perso l’aura da sex symbol che l’ha sempre contraddistinta. La si può attualmente ammirare ad ogni puntata del Grande Fratello Vip, ma se volete farvi un tuffo nel passato e riscoprire com’era rispetto ad oggi, cliccate qui.