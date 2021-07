Adriana Volpe: le gravi accuse dell’ex marito e la replica della conduttrice

Durante la sua esperienza al GF Vip, Adriana Volpe è spesso finita al centro dell’attenzione per il suo matrimonio con Roberto Parli. Già all’epoca, infatti, non erano mancate le voci riguardo una presunta crisi tra i due, voce spesso smentita da entrambi. Solo qualche mese fa, però, i due hanno deciso di ufficializzare la fine del loro matrimonio. Proprio durante i primi mesi dalla notizia, Adriana e Roberto sono finiti nel mirino del gossip per una scioccante dichiarazione dell’uomo.

LE ACCUSE DI ROBERTO – Il tutto è accaduto qualche mese fa, quando Roberto ha voluto pubblicare su Instagram la foto della Volpe in compagnia di un amico. A lasciare tutti basiti, però, è stata la pesante accusata lasciata sotto lo scatto. Pur senza far il nome del misterioso uomo, Roberto ha scritto:

“Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti! Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! Ma per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto! Ps: vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro! Per mia figlia!”.

Sebbene il post di Parli è sparito subito dopo, Adriana Volpe ha comunque voluto replicare. Condividendo un’immagine totalmente nera, la donna ha voluto rispondere così alle pesanti accuse mosse dall’ex marito:

“Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito. Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede“.