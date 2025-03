Adriana Volpe, lo sfogo a Ne Vedremo Delle Belle: “Sono solo fake news”

Alla vigilia del debutto di Ne Vedremo Delle Belle, un’indiscrezione pubblicata dal settimanale Oggi ha fatto discutere. Secondo quanto riportato, Adriana Volpe sarebbe poco amata dalle colleghe e la sua “ambizione e voglia di primeggiare” avrebbe creato frizioni dietro le quinte del programma. La conduttrice, però, non ci sta e respinge ogni accusa.

Intervistata da Domenico Marocchi, la Volpe ha risposto con fermezza: “Io non sono per nulla competitiva, anzi mi va bene stare in fondo e non mi lamento mai”. Ma nonostante la smentita, i rumor hanno continuato a rimbalzare sui social, spingendola a replicare anche online: “Sono bugie, cavolate, tutte fake news”.

LO SFOGO – Il vero sfogo è arrivato nel corso della seconda puntata del programma di Rai1, attraverso una clip registrata nei giorni precedenti. Visibilmente commossa, Adriana ha voluto chiarire il suo stato d’animo dopo la lettura di certi articoli:

“La prima puntata è andata bene, mi sentivo nel mio ambiente. Ma poi ho letto cose che mi hanno colpita: che le colleghe mi avrebbero isolata, che non mi sopportano. È una falsità che fa male, soprattutto perché loro invece mi sono state accanto, anche in chat. Mi dispiace essere descritta come un’altezzosa in cerca di vittoria. Non solo non è vero, ma danneggia anche loro, che sono state affettuose e solidali con me”.

Durante il programma, Adriana ha anche ringraziato pubblicamente le compagne d’avventura: “Sono felice di essere qui con voi. Stamattina, nella nostra chat, ognuna di voi mi ha scritto parole che sono state una carezza al cuore. Mi ha colpita il vostro affetto”.

Un piccolo giallo ha coinvolto Valeria Marini, che avrebbe abbandonato il gruppo WhatsApp. La Volpe lo ha fatto notare con tono pacato: “Non capisco perché Valeria abbia lasciato la chat”. A chiarire tutto ci ha pensato la stessa Marini in diretta: “Ma ti pare? Non sapevo nulla, avevo solo un’emicrania fortissima”.

A dispetto delle dicerie, Adriana Volpe si conferma tra le più serene nel variegato cast del nuovo show, lontana da dinamiche competitive e più vicina a un’idea di squadra che – almeno a detta sua – sembra essere reale. “Le critiche si accettano”, ha concluso, “ma le bugie fanno soffrire davvero”.