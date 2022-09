Adriana Volpe, ritorno in tv: ecco dove la vedremo il prossimo autunno

Adriana Volpe è pronta a tornare in tv in qualità di opinionista, questa volta non al Grande Fratello Vip

Adriana Volpe è pronta a tornare in televisione dal prossimo autunno. Dopo aver partecipato in qualità di opinionista alla corte di Alfonso Signorini, questa volta torna in RAI. Ecco dove la vedremo prossimamente.

Nuova esperienza in RAI

Come ha riportato Davide Maggio, l’ex conduttrice tornerà in RAI sempre in qualità di opinionista ma questa volta per la nuova edizione de La Vita In Diretta. La donna è stata fortemente voluta da Alberto Matano, il quale le affiancherà per quel giorno Rita Rusic. Il debutto sembrerebbe essere fissato già dalla prima puntata che andrà in onda domani 5 settembre e si prevedono scintille.

Le due si sono conosciute al GFVip nel 2020 e più volte si sono scontrate. Dopo quell’esperienza, la Rusic ha più volte criticato l’operato di Adriana preferendole Sonia Bruganelli. Cosa succederà quindi tra le due? Si tratta comunque di una grande opportunità lavorativa per la Volpe.

Inoltre, oltre all’ingaggio con Alberto Matano, Adriana Volpe dovrebbe far parte di un nuovo show che coinvolge Federico Fashion Style e Valeria Marini. Tuttavia, al momento non si sa nulla.

Fuori dal GFVip

A proposito di Sonia Bruganelli, quest’ultima tornerà in veste di opinionista nella prossima edizione del GFVip guidata da Signorini. Al posto della Volpe è stata scelta Orietta Berti e questo ha lasciato i fan di Adriana senza parole. In tanti, infatti, speravano nel ritorno della conduttrice ma qualcosa non deve essere piaciuto agli autori del reality.