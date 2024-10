Adriana Volpe ritrova l’amore e si prepara per nuovi progetti professionali

Adriana Volpe, volto noto della televisione italiana, ha recentemente rivelato di aver ritrovato l’amore dopo la fine del suo matrimonio con Roberto, conclusosi nel 2020. Dopo un lungo periodo in cui si era dedicata esclusivamente a sua figlia Gisele e alla sua carriera, Adriana ha finalmente riaperto il suo cuore.

In un’intervista al settimanale Diva e Donna, ha raccontato di aver vissuto anni difficili, con molte responsabilità sulle sue spalle, ma ora c’è una nuova persona che sta conquistando la sua fiducia e il suo affetto, mostrandole comprensione e rispetto per le ferite del passato.

I nuovi progetti

Sul fronte lavorativo, Adriana ha fatto il punto della sua carriera e dei progetti in corso. Dopo una lunga esperienza come conduttrice televisiva e giornalista pubblicista, ha deciso di rinunciare all’albo professionale per potersi dedicare ad altre attività, tra cui la pubblicità, una fonte importante per il suo reddito. Adriana ha inoltre realizzato il sogno di scrivere e sviluppare un programma televisivo, Cerchiamo te: missione lavoro, che ha già riscosso successo tra aprile e giugno. Attualmente, il team sta lavorando alla nuova stagione, con la speranza di tornare in onda entro la fine dell’anno, compatibilmente con i tempi di produzione.

Oltre alla televisione, Adriana si sta cimentando anche nel mondo della moda, con il lancio della sua prima linea di borse, prevista per l’autunno. La collezione si distingue per l’uso di colori vivaci e per la possibilità di personalizzazione, una caratteristica che la Volpe considera il punto di forza del progetto.

Infine, parlando dei suoi sogni futuri, Adriana ha confessato che le piacerebbe partecipare a Ballando con le stelle. Tuttavia, sa che questo potrebbe non essere possibile, poiché la conduttrice Milly Carlucci ha imposto una regola che vieta la partecipazione a chi ha già preso parte a un altro reality. Nonostante ciò, la Volpe segue il programma con grande passione fin dalla sua prima edizione e si dice pronta a candidarsi, qualora le regole cambiassero.