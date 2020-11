Adriana Volpe torna single, matrimonio al capolinea con l’imprenditore Roberto Parli

Adriana Volpe, storico volto tv di Raidue ora passata a condurre il programma di TV8 “Ogni Mattina“, dice addio all’imprenditore svizzero Roberto Parli con cui era convolata a nozze nel 2008. Una rottura che già da tempo era nell’aria e che si è consumata in questi giorni dopo mesi di tira e molla. E’ l’uomo, attraverso i suoi social, a mettere definitivamente la parola fine alla relazione mentre da parte della conduttrice ancora nessuna dichiarazione è arrivata in merito alla questione.

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sono stati gli atteggiamenti gelosi e poco gentili di lui soprattutto in occasione della partecipazione della Volpe al Grande Fratello Vip 4. Evidentemente l’avvicinamento della moglie al modello veronese, Andrea Denver, non è andata giù al fumantino imprenditore di Lugano. Uscita anzitempo dal reality per la morte improvvisa del suocero a causa del coronavirus, la showgirl trentina non ha nascosto in seguito i problemi con Parli, reo di essere diventato sempre più soffocante.

E’ stato lui a rompere il silenzio e attraverso una serie di rivelazioni a mezzo social rendere pubblica la separazione. Attaccato da alcuni utenti, Parli ha risposto a brutto muso a chiunque imputasse a lui la fine del rapporto con la bella conduttrice di TV8. Accuse prontamente rimandate al mittente con tanto di rivelazione: “Le mie ferite sono la mia famiglia e mia figlia che piange ogni volta”. Una dichiarazione che fa intendere il momento difficile anche per la figlia dei due, Gisele, nata nel 2011.

In molti infatti hanno preso di mira l’account dell’imprenditore facendogli presente che la Volpe avrebbe scelto di consolarsi senza troppe remore tra le braccia di Andrea Denver. Una ferita ancora aperta per l’uomo che già durante il reality di Alfonso Signorini aveva pregato la moglie di ritornare ad atteggiamenti più morigerati. Parole che sono risuonate come pungenti offese alle orecchie dell’ormai ex.

La stessa Volpe, in un’intervista al settimanale “Chi” aveva rivelato: “Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà. Ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata. Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterci allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova”. Evidentemente, il tempo non è servito e tra i due ora è battaglia social.