Adriano, una vita all’insegna del lusso: costo della sua suite presidenziale

Dopo la sua avventura nell’Inter, da Roma Adriano è volato a Rio de Janeiro, precisamente nell’esclusivo quartiere Barra do Tijuca. In attesa di nuovi contratti, l’ex attaccante dell’Inter sta vivendo una vita all’insegna del lusso. Ma dove vive attualmente il giocatore? Cifre da capogiro per la suite presidenziale.

VITA NEL LUSSO – Finito il suo percorso in Italia, il brasiliano ha deciso di vendere la sua villa per 1.2 milioni di sterline. Al momento, il 39enne ha deciso di vivere in uno dei quartieri esclusivi della capitale del Brasile.

Attualmente abita nel lussuoso Hotel Grand Hyatt, precisamente nella suite presidenziale. La struttura è situata a Barra do Tijuca e l’affitto del calciatore si aggirerebbe 10 mila sterline al mese.

Per quanto riguarda l’attuale dimora dell’ex fuoriclasse, dalle foto condivise si può vedere l’interno. Oltre allo spettacolare panorama, la suite sono presenti una piscina, una sala da pranzo e una pensione completa con piatti gourmet.

Molto attivo sui social, il calciatore è solito condivide i momenti di divertimento e di spensieratezza in compagnia dei suoi amici.