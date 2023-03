Adrien Rabiot lascia aperte tutte le porte

Rabiot non ha chiuso le porte ad un’eventuale futuro in bianconero. Il rinnovo potrebbe clamorosamente arrivare

Il contratto di Rabiot a Torino scade a fine stagione ed è disponibile per un trasferimento Bosman. La Juventus è in trattativa con Rabiot per un nuovo accordo da alcuni mesi, ma le discussioni non hanno fatto passi avanti significativi.

I bianconeri hanno un buon rapporto con l’agente/madre del giocatore, Veronique Rabiot, ma il giocatore sa di poter guadagnare uno stipendio migliore in Premier League.

Attualmente Rabiot guadagna 7 milioni di euro all’anno a Torino. La Juventus ha bisogno di ridurre il monte stipendi a causa dell’aumento dei debiti e del fatto che quasi certamente non parteciperà alla Champions League nella prossima stagione. Le squadre della Premier League non avranno problemi a soddisfare le richieste di Rabiot e a offrire un bonus di ingaggio adeguato.

Il Man Utd, l’Arsenal e il Liverpool – tutti alla ricerca di centrocampisti centrali in estate – sono in testa alla corsa per Rabiot.Anche il Chelsea e il Man City stanno osservando gli sviluppi, così come il Tottenham. L’allenatore della Juventus Max Allegri vorrebbe tenere Rabiot, ma non c’è alcuna garanzia che l’italiano sarà ancora il manager il prossimo anno, quindi è improbabile che questo possa influenzare il francese.

Le ultime

In dirittura d’arrivo del suo contratto con la Juventus, il francese Adrien Rabiot ha ammesso a Tuttosport che, per ora, non ha preso alcuna decisione sul suo futuro. Il centrocampista non ha escluso né di intraprendere nuove avventure né di rinnovare il suo impegno con la vecchia signora. “Al momento non ci sono novità, ma sono sicuro che ne parleremo presto. La stagione finirà tra circa due mesi e cercheremo di parlarne, ma sono tranquillo. C’è la possibilità di andare via, ma anche quella di firmare un altro contratto con la Juve per tutti i motivi che ho spiegato prima. Mi trovo bene a Torino, faccio un buon lavoro in società e c’è un buon rapporto con il consiglio di amministrazione, i miei compagni e l’allenatore. Mi ha aiutato in due anni e mi ha dato molta fiducia. Credo che tutto questo sia importante per sentirmi bene e quindi prendere la decisione giusta per il mio futuro”, ha spiegato.