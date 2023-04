Adrien Rabiot, occhi aperti di Arsenal e PSG

Adrien Rabiot sarà oggetto di una battaglia di trasferimenti tra i top club europei quest’estate, con il suo futuro incerto

Il Manchester United è stato vicino ad accaparrarselo la scorsa estate, ma l’affare è saltato. Rabiot sarebbe felice di continuare con la Juventus, ma il suo contratto è in scadenza e quest’estate sarà libero di trasferirsi a qualsiasi club.

Tuttavia, il francese ha dichiarato di voler finire la stagione con i bianconeri, mentre il Man United, l’Arsenal e l’ex club Paris Saint-Germain stanno monitorando la sua situazione. In un’intervista a Saber Desfarges (via Telefoot), Rabiot ha dichiarato: “PSG – non c’è niente di speciale. Sento un sacco di voci”.

Dopo aver fatto carriera nell’accademia del PSG, Rabiot ha giocato nella squadra maggiore per sei stagioni prima di andarsene. Quest’estate avrà molti pretendenti. La Juventus vuole tenerlo con sé, ma la sua situazione finanziaria è preoccupante. Anche il Man United potrebbe tornare a prenderlo e ci sono stati collegamenti con l’Arsenal, leader della Premier League.

Cosa succederà?

Il 27enne ha chiarito che la sua priorità sarà un club in Champions League. Rabiot è in gran forma in questa stagione, con sette gol e tre assist in 23 presenze in Serie A sotto la guida di Massimiliano Allegri, allenatore della Juve. Sarà una costante per la Nazionale francese nei prossimi anni. Il commissario tecnico Didier Deschamps lo ha convocato per l’ultimo turno di partite internazionali.

Il centrocampista centrale ha fatto parte della squadra dei francesi che si è classificata seconda ai Mondiali del 2022. I club interessati, tuttavia, potrebbero non curarsi dei problemi che l’ex PSG e sua madre/agente, Veronique Rabiot, possono causare.