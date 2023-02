Adrien Rabiot smentisce le voci di mercato

Rabiot ha di recente smentito le voci di mercato che lo vogliono lontano da Torino in estate. Il rinnovo è lontano e non si sa se rimarrà, ma vuole concentrarsi sul campo

Fino a questa stagione, in cui ha collezionato 25 presenze, sei gol e due assist, Adrien Rabiot non aveva ancora iniziato a fare la differenza alla Juventus. Arrivato gratis nel 2019, nell’ultimo anno di contratto il suo rendimento è stato sensazionale, e lo è stato anche per la Francia ai Mondiali.

Ora, di fronte ai logici dubbi sul suo futuro, è stato interpellato da Sky Sport. E ha lasciato in sospeso la sua continuità: “Non ci sto pensando perché la mia filosofia è quella di concentrarmi sul momento presente. Voglio dare il cento per cento e così potremo andare avanti”.

Andrà via?

Rappresenta una patata bollente per la Juventus. Il suo contratto con i bianconeri dura fino al prossimo giugno, un’opportunità a costo zero (free agent) che fa gola alla Premier League. Nonostante ciò, il club piemontese non ha intenzione di gettare la spugna per il centrocampista. Un uomo che è diventato una pedina fondamentale del centrocampo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, è in arrivo una nuova proposta per soddisfare le richieste del francese e del suo agente (la madre). Inoltre, c’è stata una chiamata da parte dei vertici della Vecchia Signora per discutere della trattativa. Il suo emolumento sarebbe di 8 milioni di euro netti più bonus a stagione, oltre alle commissioni che il suo agente percepirebbe per il rinnovo. Infine, Rabiot prenderebbe in considerazione solo un trasferimento in un club con un biglietto per la Champions League per il 2023-2024.