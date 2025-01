Adua Del Vesco, dice la sua sulla rimozione dei filtri dai social: “Ne sono felice”

Nonostante siano trascorsi anni dalla sua avventura nel GF Vip, Adua Del Vesco continua ad essere seguita e amata dai fan. Molto attiva sui social, l’ex gieffina ha voluto dire la sua sulla rimozione dei filtri da Instagram.

“Ne sono felice” – Come annunciato nei giorni scorsi, Mark Zuckerberg, fondatore di Meta Platforms, per questioni etiche ha deciso di rimuovere i filtri da Instagram. Una decisione che è ovviamente finito al centro delle chiacchiere sul web e non. A dire la sua è stata anche un ex volto molto amato del GF Vip.

Nel corso di una chiacchierata con i suoi follower, Adua si è voluta confrontare con loro riguardo questa novità. L’attrice si è detta contenta di questa decisione da parte di Meta, sottolineando come con l’uso dei filtri crei dei canoni di bellezza irraggiungibili:

“Secondo la mia opinione personale, l’uso dei filtri alimenta standard di bellezza irraggiungibili e completamente distanti dalla realtà. Possono creare una percezione distorta di sé. Evitarli ci permette di apprezzare la bellezza naturale, promuovendo una visione più autentica e sana di noi stessi. Basta conformarsi a immagini artificiali. Quindi sì! Io sono davvero felice di questa scelta”.

Ha poi aggiunto:

“Capisco che a volte non ci piacciamo con le nostre imperfezioni. Ma in realtà sono proprio quelle che ci rendono unici e veri. Tutti le abbiamo e sono prova che siamo esseri umani, non perfetti ma comunque meravigliosi”.