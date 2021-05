Adua Del Vesco, vittima degli haters: “Ho girato tutto al mio avvocato”

Nelle scorse ore Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò, si è trovata ad essere al centro degli attacchi degli haters. L’ex concorrente del GF Vip, però, non si è lasciata abbattere, replicando prontamente sui social.

AL CENTRO DELLE CRITICHE – Nelle ultime ore l’attrice si è trovata al centro delle polemiche per alcune IG Stories condivise. A far scatenare le critiche è stata una frase detta per scherzare, ma che ha mandato su tutte le furie gli utenti del web.

Dopo aver mostrato la foto di un’aspirapolvere, la ragazza, riferendosi al fidanzato Andrea Zenga, ha aggiunto: “Oggi ho in mente di portare l’aspirapolvere a casa di Andrea per dare una bella pulita“. Da una semplice battuta, su Twitter si sono riversate pesanti critiche per l’ex gieffina.

Adua è stata infatti accusata di “essere la rovina dell’uomo”, dando quindi un messaggio sbagliato alle altre ragazze. Le dure critiche, però, non sono rimaste inascoltate. La Del Vesco ha infatti deciso di replicare, utilizzando le sue IG Stories:

“Volevo rispondere pubblicamente – perché io ci metto la mia bella faccia – a dei post penosi perché sono stata additata di essere la rovina del genere femminile e di farmi comandare da un uomo, oltre ad essere arretrata. Questo perché ho detto che avrei portato l’aspirapolvere che mi hanno regalato le fan a casa di Andrea – perché è di qualità superiore rispetto al suo – per dargli una pulita a casa“.

Riguardo sempre agli insulti ricevuti da alcuni utenti, Adua Del Vesco ha aggiunto: “Detto questo mi faccio una grassissima risata perché ho girato tutto al mio avvocato e ricordate che, anche se non inserite il vostro nome reale su Instagram, si può risalire al vostro ip, la prossima volta pensateci prima di insultare in maniera gratuita le persone“.