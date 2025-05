Aeroporto di Capodichino, prevista chiusura di 42 giorni nel 2026: “Radicali interventi di riqualifica”

Come annunciato dalla Gesac, società di gestione dello scalo napoletano e dell’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi a Pontecagnano, l’aeroporto di Capodichino chiuderà nel 2026. Nel dettaglio, la struttura rimarrà chiusa per 42 giorni.

“Radicali interventi di riqualifica” – Dal 19 gennaio al 1 marzo 2026, l’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino rimarrà chiuso. A comunicarlo è stato Gesac, spiegando i motivi dietro tale intervento:

“Le infrastrutture aeroportuali sono sottoposte a regolari e periodici interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, in conformità con le rigorose normative di settore e in linea con l’impegno prioritario del gestore aeroportuale per garantire i massimi standard di sicurezza. Come già comunicato alle istituzioni, in ottemperanza al piano quadriennale degli interventi 2023-2026, dal 19 gennaio 2026 al 1° marzo 2026, la pista di volo dell’aeroporto di Napoli sarà interessata da radicali interventi di riqualifica che imporranno la chiusura dello scalo per 42 giorni. L’intervento è stato programmato nel periodo dell’anno storicamente caratterizzato dal minore traffico aereo al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti”.



Ha poi così concluso:

“Le compagnie aeree, debitamente informate, rivedranno la programmazione voli sulla base delle proprie strategie operative e commerciali. L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, in una logica di sistema aeroportuale regionale, potrà assorbire una parte del traffico normalmente gestito dallo scalo napoletano, nel rispetto dei limiti di capacità stabiliti dall’ENAC e in base alle richieste di slot ricevute”.