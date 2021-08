Affare Icardi-Juve: gli aggiornamenti sulla trattativa

Mancano poche ore alla chiusura della sessione estiva di mercato e la Juventus sta cercando di regalare a Massimiliano Allegri Mauro Icardi, ma la trattativa è tutt’altro che semplice.

A fornire aggiornamenti sull’affare ci ha pensato l’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale. Ecco quanto riportato:

“La Juventus non abbandona la pista Mauro Icardi. Dopo aver chiuso per Moise Kean, arrivato a Torino nella serata di sabato, la dirigenza bianconera prova anche il secondo colpo in attacco dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Da Parigi però non arrivano segnali incoraggianti, il Psg non apre alla soluzione del prestito dell’attaccante argentino.

La Juventus sta provando ad insistere nelle ultime ore e ha proposto sia un prestito annuale sia un prestito biennale, ma al momento non c’è una risposta positiva da parte della società del presidente Al-Khelaïfi. Maggiori possibilità se Mbappé restasse a Parigi.

La situazione potrebbe però cambiare nelle prossime ore se il trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid non si concretizzasse. La possibile permanenza dell’attaccante francese, chiuderebbe le porte all’utilizzo di Icardi da parte di Pochettino e così il club potrebbe ripensare ad una sua eventuale cessione”.