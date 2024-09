Affare Osimhen orchestrato da Dries Mertens. Fasano: “Ha convinto l’attaccante ad accettare la proposta”

L’affare Osimhen-Galatasaray sarebbe stato orchestrato da un ex attaccante della SSC Napoli: Dries Mertens. A rivelarlo, ai microfoni del portale AreaNapoli.it, il giornalista di Ruleta Sport, Gerardo Fasano, il quale ha rivelato che: “Dries Mertens ha avuto un ruolo ben preciso nella trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per il passaggio del nigeriano in Turchia”.

Proprio l’attaccante belga, ha continuato Fasano, si è sentito con il presidente Aurelio De Laurentiis ed hanno parlato della possibilità del trasferimento di Victor Osimhen in Turchia in questi ultimi giorni di mercato. Trattativa poi concluso nelle ultime ore con Osimhen che è sbarcato in Turchia e firmato il contratto con il club.

OSIMHEN IN TURCHIA, INDUBBIO MERITO A DRIES MERTENS PER CONVINCERE L’ATTACCANTE NIGERIANO AD ACCETTARE LA PROPOSTA DEL GALATASARAY E TRASFERIRSI IN TURCHIA ALMENO FINO A GENNAIO

“Il belga ha avuto l’indubbio merito di convincere il nigeriano ad accettare la proposta dei turchi. E non era affatto semplice considerando anche il carattere non proprio semplicissimo dell’ex bomber del Lille”, ha concluso il giornalista di Ruleta Sport.

La clausola di Victor Osimhen passerà da 130 a 75 milioni di euro. Sarebbe stata questa la richiesta dell’attaccante del Napoli per accettare il prestito al Galatasaray e firmare con gli azzurri un prolungamento di un anno e fino a giugno 2027. A rivelarlo è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano: “Osimhen vorrebbe che la clausola rescissoria del Napoli diventi di 75 milioni invece di 130 milioni. Inoltre: Vuole anche una clausola rescissoria per gennaio per lasciare definitivamente il Napoli nel caso in cui i top club si rivolgano a lui per un trasferimento”.