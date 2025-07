Affitti in Europa, quali sono le città più costose?

Nel secondo trimestre del 2025 il mercato degli affitti in Europa mostra segnali di stabilizzazione. È quanto emerso dall’International Rent Index di HousingAnywhere, rinomata piattaforma di affitti online. Ma quali sono le città più costose?

QUALI SONO LE CITTÀ PIÙ COSTOSE? – Ad essere analizzate sono state 27 città di 11 Paesi, dove è risultato un aumento di solo 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in linea con il +0,8% del primo trimestre. Questo risultato mostra una tendenza alla stabilizzazione, dopo anni di rincari nei prezzi degli affitti.

Riguardo tale analisi, ad esprimersi è stato Antonio Intini, ceo di HousingAnywhere: : “Per due trimestri consecutivi, i prezzi degli affitti in Europa sono aumentati a un ritmo inferiore all’1%. Sebbene sia un segnale positivo, non c’è molto da festeggiare. Gli inquilini stanno ancora affrontando gli effetti a lungo termine di diversi anni di rincari, trovandosi di fronte ad affitti elevati e scarsa disponibilità”.

Per quanto riguarda le stanze singole in Europa, il prezzo è aumentato leggermente dello 0,4%, come a Valencia (+10,7%) e Madrid (+6,4%). Le città più costose, però, sono quelle olandesi e tedesche come Amsterdam (€969), L’Aia (€850), Rotterdam (€825) e Monaco (€820). Opzioni più accessibili sono Budapest (360 euro), Atene (400 euro), Valencia (415 euro).

Per affitti di appartamenti c’è stato un calo dello 0,2%, dove Amsterdam si conferma la città più cara con un affitto di 2.685 euro per un’abitazione arredata. A seguire ci sono Utrecht (2.100) e Roma (2.000). Se sono avvenuti dei ribassi a Praga (-18,3%), Monaco (-18,2%) e L’Aia (-14,6%), degli aumenti si sono registrati Stoccarda (+15,5%) e Rotterdam (+11,3%). A confermarsi l’opzione più economica è Bucarest con 900 euro.

Inaspettatamente, si registra un aumento dell’1,9% per quelli dei monolocali. I rincari più significativi si sono registrati ad Atene (+14,3%), Madrid (+12,8%) e Colonia (+9,3%). Cali invece a Rotterdam (-9,8%),Barcellona (-8,3%) e Bologna (-7,1%).

AFFITTI IN ITALIA – Nel secondo trimestre del 2025, il mercato degli affitti in Italia conferma forti differenze tra città. Roma guida la classifica con un canone medio di 2.000 euro per un appartamento arredato, nonostante un calo del 4,8% su base annua. Milano si distingue per i monolocali più costosi (1.199 euro), seguita da Bologna (1.300 euro) e Firenze (1.183 euro). Le stanze risultano più care a Bologna (650 euro), mentre a Firenze si attestano intorno ai 600 euro. Torino resta la città più accessibile, con affitti medi di 1.050 euro per gli appartamenti, 680 euro per i monolocali e 520 euro per le stanze.