Ag. Bereszynski: “Roma è una delle opzioni. Farebbe bene con Mourinho”

L’agente di Bereszynski apre all’ipotesi di vedere il proprio assistito giocare con la Roma. Discorsi in corso con la Sampdoria

La Roma a gennaio potrebbe fare acquisti. I calciatori sondati sono tanti, tra cui anche Bereszynski della Sampdoria. Il calciatore è in uscita dalla squadra blucerchiata e sembra essere uno dei primi obiettivi della società giallorossa.

A parlare sulla situazione è stato il suo agente, Telichowski, che ha aperto clamorosamente all’uscita del suo assistito dalla società genovese. Il calciatore a gennaio potrebbe partire in prestito per la capitale, sponda giallorossa.

Le parole dell’agente

L’agente ha detto: “Le partite dei Mondiali sono seguite da altri grandi club come la Roma e penso che Bartosz sarà in qualche altro taccuino. Sta andando molto bene con il “Mourinho polacco”, quindi farebbe bene anche con quello portoghese. Non posso dire che non esista questa possibilità. La Roma è una delle opzioni”.

Il giocatore, dunque, potrebbe finire per andar via da Genova per trasferirsi a Roma. Di certo sarebbe l’opportunità più grande della sua carriera, visto che a 30 anni non ha ancora giocato in un big club. La Roma sarebbe l’opportunità giusta per provare a vincere qualcosa, dopo che ha passato così tanti anni in Italia.

Il calciatore sembra essere intrigato dalla possibilità del trasferimento e lo confermano anche le parole del suo agente. Intanto la Roma ci pensa, specialmente perché Rick Karsdorp sembra essere virtualmente già in uscita. I rapporti tra le due parti sono incrinati e il giocatore potrebbe lasciare presto la società.