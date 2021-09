Ag. Dragusin: “Samp migliore scelta. La Juve crede in lui”

Nelle ultime ore di mercato Juventus e Sampdoria hanno ufficializzato l’approdo a titolo temporaneo di Radu Dragusin a Genova. Operazione che fa felici gli addetti ai lavori e che permetterà al giocatore di accumulare esperienza in Serie A.

A parlare del trasferimento ci ha pensato uno degli agenti del giocatore, Florin Manea, intervistato ai microfoni di Tuttojuve.com. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Penso che la Sampdoria sia stata la scelta migliore per Radu. Sia io che il mio socio, Pablo Bentancur, abbiamo avuto diverse proposte per il ragazzo, nelle ultime ore è uscita la possibilità di andare a Genova ed è stata concretizzata. E’ molto felice di questo, vuole fare bene”.

Sulla trattativa con il Cagliari: “La trattativa è stata gestita dal mio socio, per cui non so bene cosa sia successo. Mi è parso di capire che il Cagliari lo volesse in prestito per poi riscattarlo ad una cifra già prestabilita, formula che non convinceva noi e probabilmente la Juve. Per questo è stato ceduto in prestito secco”.

Sulla fiducia della Juve: “La Juve ci crede eccome nel ragazzo, altrimenti non sarebbero entrati nell’ottica di rinnovarlo. Radu ha giocato solo qui tra i professionisti, alla Samp sarà alla sua prima esperienza lontano da casa e la speranza è di poter far bene. Pensiamo di aver scelto la strada giusta per lui”.