Ag. Jorginho: “Se Juve e Chelsea troveranno l’accordo valuteremo”

Con l’addio di Miralem Pjanic la Juventus ha bisogno di un regista davanti la difesa che faccia partire l’azione dal basso con qualità e velocità. Maurizio Sarri ha chiesto espressamente l’arrivo di Jorginho, centrocampista brasiliano sbocciato sotto la sua gestione al Napoli e attualmente al Chelsea.

A commentare le voci di mercato ci ha pensato direttamente Jorge Santos, procuratore del centrocampista italo-brasiliano, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha rilasciato importanti dichiarazioni:

“Le parole di Lampard hanno confermato come Jorginho sia ancora importante per il Chelsea. Quest’anno ha giocato tanto e quando il mister ha avuto bisogno di lui si è sempre fatto trovare pronto: e lo farà ancora.

Juve? Non conosco le loro strategie di calciomercato. A centrocampo hanno preso Arthur e non so cos’altro vorranno fare in quel reparto. Paratici? Conosco bene il direttore, ma non mi ha mai chiamato.

Probabilmente Sarri pensa di aver bisogno di un giocatore come Jorginho, ma non so quale sarà il progetto tecnico della Juve. Se i bianconeri e il Chelsea dovessero trovare un accordo, poi valuteremo”. (ANSA).