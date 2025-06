Aggiornamenti di Fabrizio Romano su due obiettivi del Napoli

Il calciomercato del Napoli è in fermento e tra i nomi caldi emergono quelli di Yunus Musah e Juanlu Sanchez. Le trattative per entrambi i giocatori sono ancora in corso e, stando agli ultimi aggiornamenti, non sono affatto tramontate. A fare il punto della situazione è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha fornito nuovi dettagli sulle due operazioni.

Secondo Romano, sia la trattativa per Musah che quella per Juanlu sono ancora aperte. Le fonti vicine a entrambe le negoziazioni confermano che i contatti tra le parti continueranno anche nei prossimi giorni. Questo significa che il Napoli non ha ancora chiuso definitivamente nessun accordo, ma mantiene vivi i dialoghi per poter eventualmente affondare il colpo.

Yunus Musah, centrocampista statunitense del Milan, è uno dei profili più seguiti dal Napoli per rafforzare la mediana. La sua versatilità e capacità di giocare sia da mezzala che da centrocampista centrale lo rendono un elemento interessante per il nuovo corso tecnico della squadra partenopea. Tuttavia, la trattativa non è semplice, anche per la valutazione economica richiesta dal club rossonero.

Parallelamente, anche Juanlu Sanchez, giovane esterno del Siviglia, resta un obiettivo concreto. Il giocatore piace per la sua rapidità e il potenziale di crescita, e il Napoli lo considera un possibile investimento a medio termine. Tuttavia, anche in questo caso si attendono sviluppi più concreti nelle prossime settimane.

In sintesi, entrambe le operazioni sono in una fase interlocutoria: non si può parlare di trattative avanzate, ma nemmeno di piste chiuse. Secondo Romano, già dalla prossima settimana potrebbero arrivare segnali più chiari da parte del Napoli. I due calciatori restano quindi in attesa di una mossa definitiva da parte del club azzurro, che continua a valutare attentamente le proprie mosse sul mercato.