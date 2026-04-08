Aggredita con morsi e pugni dal compagno: in braccio il figlio di 9 giorni

Un grave episodio di violenza domestica si è verificato sull’isola di Ischia, dove i carabinieri hanno arrestato un giovane di 25 anni del posto. L’uomo è accusato di aver maltrattato la propria compagna e di averle provocato diverse lesioni. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato in serata, dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa che denunciava una situazione di forte pericolo all’interno di un’abitazione.

In base alle prime ricostruzioni, il 25enne si trovava in uno stato di alterazione, verosimilmente legato all’abuso di alcol. Nel corso di una lite con la convivente, di 23 anni, la tensione è rapidamente degenerata fino a trasformarsi in un’aggressione fisica.

La donna, che in quel momento teneva tra le braccia il figlio appena nato, di soli nove giorni, è stata colpita ripetutamente con pugni alla testa e al volto, oltre a subire un morso alla guancia. Nonostante la violenza subita, è riuscita a sottrarsi all’uomo e a fuggire dall’abitazione, cercando rifugio in una confraternita della zona, dove era in corso una riunione.

Proprio da lì è partita la chiamata al numero di emergenza 112. La giovane è stata poi trasportata all’ospedale “Rizzoli”, dove i medici hanno riscontrato contusioni multiple e segni compatibili con un morso umano, stabilendo una prognosi di dieci giorni per le ferite riportate.