Agoume saluterà l’Inter

L’Inter punta a vendere il centrocampista della Francia U21 valutato 8 milioni di euro dopo la fine del prestito al Siviglia

L’Inter punta a vendere Lucien Agoume quest’estate, dopo la fine del suo prestito al Siviglia. È quanto riporta l’edizione cartacea odierna del quotidiano torinese Tuttosport. Secondo il quotidiano, i nerazzurri valutano Agoume circa 7-8 milioni di euro. Al momento, Agoume resta un giocatore dell’Inter.Il francese Under 21 si è unito ai nerazzurri nel 2019. Da quando è arrivato all’Inter, Agoume è stato in prestito con squadre come Spezia, Brest e Troyes. È stato a Brest, nella stagione 2021-22, che ha goduto della sua forma migliore e del suo maggior minutaggio. Agoume ha trascorso la prima metà della stagione appena trascorsa nella rosa dell’Inter. Tuttavia, ha fatto una sola apparizione, un cameo dalla panchina contro la Salernitana. Nella seconda parte del campionato, Agoume è passato al Siviglia in prestito.

Anche il Marsiglia si era interessato alla firma del francese durante la finestra di gennaio. Ma il club spagnolo ha vinto la corsa all’ingaggio. Dopo aver giocato poco a causa di un infortunio, il 22enne è diventato un titolare negli ultimi mesi della stagione. Ora ci si chiede quale sarà il futuro di Agoume.

Dove va?

Nella seconda parte della stagione appena trascorsa, Agoume ha collezionato un totale di dodici presenze con il Siviglia nella Liga. Per un totale di 774 minuti in campo per il ventiduenne, un tempo di gioco certamente in crescita. Tuttavia, nonostante Agoume sia stato regolarmente titolare negli ultimi mesi della stagione, il Siviglia non ingaggerà il centrocampista. Pertanto, Agoume torna ancora una volta all’Inter.

I nerazzurri si trovano a dover risolvere il futuro del francese per un’altra estate. Secondo Tuttosport, l’Inter non vuole cedere Agoume in prestito. L’intenzione è quella di vendere il giocatore a titolo definitivo.