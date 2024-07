Agoume verso il Lecce, trattativa con l’Inter

Il Lecce è in trattativa per cercare di ingaggiare in estate il centrocampista dell’Inter e della Francia Under 21 Lucien Agoume

Il club pugliese si sarebbe interessato al 22enne e sarebbe in trattativa con il suo agente Al momento, Agoume rimane un giocatore dell’Inter a cui si è unito nel 2019. Da quando è arrivato all’Inter, Agoume è stato in prestito con squadre come Spezia, Brest e Troyes. È stato a Brest, nella stagione 2021-22, che ha goduto della sua forma migliore e del suo maggior minutaggio.

Agoume ha trascorso la prima metà della stagione appena trascorsa nella rosa dell’Inter. Tuttavia, ha fatto una sola apparizione, uno sprazzo dalla panchina contro la Salernitana. Nella seconda parte della campagna, Agoume è passato al Siviglia in prestito. Anche il Marsiglia si era interessato alla firma del francese durante la finestra di gennaio. Ma il club spagnolo ha vinto la corsa all’ingaggio.Dopo aver giocato poco a causa di un infortunio, il 22enne è diventato un titolare nell’undici titolare negli ultimi mesi della stagione. Ora ci si chiede quale sarà il futuro di Agoume.

Le ultime

Il Siviglia non trasformerà il prestito di Agoume in un accordo permanente. Secondo le indiscrezioni, il club andaluso prenderebbe in considerazione la possibilità di cedere il francese in prestito. Tuttavia, l’Inter non avrebbe intenzione di concludere un simile affare.

Il prossimo trasferimento di Agoume potrebbe essere in Serie A. L’ultima volta che ha giocato nella massima serie italiana è stato con lo Spezia. Infatti, negli ultimi giorni il Lecce ha mostrato interesse per il francese. Il direttore sportivo del club pugliese Pantaleo Corvino incontrerà oggi Crescenzo Cecere, che è un agente che fa parte dell’entourage di Agoume.