Aguerd: Milan e Roma se lo contendono per l’estate

Immerse nella ricerca di un nuovo difensore centrale, le due potenze italiane starebbero valutando la possibilità di prendere Nayef Aguerd in estate. Un giocatore che il West Ham ha valutato circa 35 milioni di euro

Il Milan sembrava determinato a essere uno dei grandi protagonisti della finestra di trasferimento invernale e vuole confermarlo, nonostante non abbia ancora mosso troppo in entrata. In questo senso, il consiglio di amministrazione della squadra lombarda si sta ponendo diversi obiettivi per rafforzare le prestazioni della propria rosa. La loro missione è senza dubbio quella di migliorare la loro situazione in Italia e in Europa.

Dagli uffici di San Siro, infatti, stanno seguendo con attenzione i magnifici progressi di Nayef Aguerd (27 anni). Il difensore si sta comportando a livelli eccellenti con il West Ham United, una forma che ha attirato l’attenzione anche di un’altra squadra tra le big della Serie A.

Lotta estiva?

Con l’opportunità di un trasferimento gratuito nel 2027, anche se è fin troppo lontano, rappresenta un’opzione per la difesa della Roma di Daniele De Rossi. Per quanto riguarda la posizione del club londinese, tutto fa pensare che darà il via libera al trasferimento di Aguerd a gennaio solo se riuscirà a trovare un sostituto garantito. Per l’estate, però, tutto potrebbe cambiare.

Nella corsa tra i giallorossi e i rossoneri, vale la pena sottolineare che il prezzo del marocchino si aggirerà intorno ai 35 milioni di euro. I campioni in carica della Conference League sono in vantaggio per quanto riguarda il destino del centrocampista, anche se Roma e Milan non rinunceranno al trasferimento di Nayef.