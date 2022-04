AIA, Trentalange ricoverato per un’incidente stradale: i dettagli

Grandissimo spavento è stato registrato nelle ultime ore per Alfredo Trentalange, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, e per Maurizio Ciampi, designatore arbitrale della Lega Pro. I due erano a bordo della propria vettura quando sull’autostrada A1, nella zona di Frosinone, sono stati coinvolti in un incidente stradale.

Entrambi hanno riportato alcune fratture e sono stati immediatamente ricoverati all’ospedale di Colleferro. Fortunatamente nulla di grave. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, Trentalange è stato da poco dimesso e sta bene.

Ciampi invece risulta ancora ricoverato per gli ultimi accertamenti, ma anche lui dovrebbe essere dimesso a breve. A dare notizia dell’incidente ci ha pensato la stessa AIA in un comunicato ufficiale apparso nelle ultime ore sul portale di riferimento. Eccolo riportato qui di seguito.

“Venerdì notte il Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange ed il Responsabile della CAN C Maurizio Ciampi sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla A1 all’altezza di Frosinone. Trentalange e Ciampi hanno riportato alcune fratture, fortunatamente nulla di particolarmente grave, e sono stati inizialmente ricoverati all’ospedale di Colleferro”.

Infine dall’AIA sono arrivati anche gli auguri di pronta guarigione, a cui tutta la redazione di DailyNews24 di unisce: “L’Associazione Italiana Arbitri augura al Presidente Trentalange e a Ciampi di ristabilirsi velocemente“.