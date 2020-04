Aida Nizar: arrestata dopo aver minacciato col coltello il fidanzato

Nuovi guai in vista per Aida Nizar, ex concorrente esuberante del Grande Fratello 15. Dalla Spagna è giunta una nuova sconcertante notizia: l’ex gieffina è finita un’altra volta in manette dopo un’accesa lite con il fidanzato.

LE MINACCE – Da quanto riportato da un noto quotidiano ispanico, La Vanguardia, il tutto sarebbe accaduto durante una furiosa lite tra Aida e il fidanzato Fernando. Stando a quanto riportato dal quotidiano, lo scontro sarebbe sfociato in pericolose minacce da parte della Nizar:

“Una discussione con il suo ragazzo Fernando, sarebbe stata la causa dell’arresto. Aida lo avrebbe affrontato con un coltello, minacciandolo seriamente e buttandolo fuori di casa senza dargli il tempo di raccogliere le sue cose. Quando le autorità si sono recate a casa della Nizar, lei si è rifiutata di aprire la porta per rilasciare dichiarazioni”.

LA RESISTENZA DI AIDA – La Vanguardia ha poi raccontato che l’ex concorrente del GF abbia fatto resistenza. Infatti, la donna avrebbe aperto la porta di casa solo dopo le tante insistenze della polizia. La Nizar è subito finita in manette, ma rilasciata dopo poco.

IL SILENZIO DELL’EX GIEFFINA – Almeno per ora, Aida ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione riguardo quanto è accaduto. Sicuramente, la donna lascerà che siano i suoi legali a occuparsi di tutto evitando di dire qualcosa che potrebbe metterla ancora di più nei guai.