Aida Yespica, aperto il profilo OF: “Scommessa persa”

Aida Yespica, nota showgirl e modella, ha annunciato sui social di aver aperto il suo profilo su OnlyFans. Sono sempre di più i vip che ricorrono a questa piattaforma per guadagnare, come ad esempio Denis Dosio o le showgirl Antonella Mosetti ed Elena Morali.

La decisione

L’ultima vip ad essere approdata sulla piattaforma bianca e blu è Aida Yespica, showgirl ormai lontana dal mondo della tv e presente prevalentemente sui social. Per questo motivo, ha deciso di ampliare il suo pubblico e, perché no, guadagnare di più. Come ha comunicato la decisione di aprire un profilo OF?

La modella ha pubblicato su Instagram una foto sensuale in intimo con scritto: “Ops… scommessa persa. Ci vediamo nell’altro social”. Nelle sue stories poi ha spiegato la motivazione dietro questo gesto: “Così tanto di me che con condivido da nessuna altra parte. Chattiamo! Sono eccitata all’idea di condividere la mia vita privata con voi”.

Le reazioni del web

In tanti hanno accolto la notizia positivamente poiché Aida è molto amata e apprezzata dal pubblico, soprattutto quello maschile. Altri, invece, hanno accusato la showgirl e modella di essere arrivata “alla frutta” e di essersi iscritta sulla piattaforma perché ormai non la chiamano in televisione.

Quanto costa abbonarsi al profilo di Aida Yespica? 25 dollari al mese per avere accesso ai contenuti esclusivi postati dalla modella e poter anche chattare con lei in maniera privata.