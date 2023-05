Aida Yespica, approda su OnlyFans: quanto costa l’abbonamento?

Nota per la sua partecipazione al Grande Fratello, recentemente Aida Yespica è tornata sotto le luci dei riflettori. A farla finire nel mirino del gossip, però, è stata l decisione di sbarcare su OnlyFans.

SBARCA SU ONLYFANS – Sono diversi i volti noti dello spettacolo e dei social che hanno deciso di sbarcare su OnlyFans. Sulla chiacchierata piattaforma, ha deciso di approdare anche la Yespica. Ad annunciarlo è stata l’ex gieffina, svelando anche il motivo che l’ha spinta a crearsi un account.

Stando a quanto raccontato dalla donna, a spingerla a creare un profilo su OnlyFans è stata una scommessa. Aida non è voluta scendere nei dettagli riguardo a quanto accaduto, scatenando, però, il suo folto numero dei fan. In molti, infatti, hanno deciso di abbonarsi.

Da quanto trapelato dai commenti apparsi su Instagram, in molti hanno accolto di buon grado la decisione presa da Aisa Yespica. In molti, però, hanno commentato negativamente la scelta presa dalla donna, indignandosi per quanto stia spopolando la piattaforma negli ultimi tempi.

Per potersi abbonare al profilo della donna su OnlyFans è necessario spendere 25 dollari, una spesa che in tanti sembrano decisi a sostenere. “Così tanto di me che con condivido da nessuna altra parte. Chattiamo! Sono eccitata all’idea di condividere la mia vita privata con voi”, ha così ammesso la donna sul suo nuovo account.