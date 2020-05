Aida Yespica: “Ho amato una donna ma non lo rifarei. Lei molto famosa”

Aida Yespica, un po’ inaspettatamente, è tornata nelle ultime ore a far parlare di sé. Il motivo? Una storia d’amore omosessuale avuta in passato. A raccontare la propria relazione con un’altra donna è stata la stessa showgirl venezuelana, ai microfoni del programma televisivo Rivelo, in onda su Real Time e condotto da Lorella Boccia. Ecco dunque le sue parole.

“Ho amato una donna, è stato un amore folle. È stato un errore. Adesso sono madre, non lo rifarei. Non posso dire chi è perché è un personaggio famoso. Sono stata molto male. Chi è? È un personaggio che conosciamo tutti.

Un Aida molto pentita dunque, che però per questioni di privacy non fa il nome della propria ex. Interrogata sui motivi della rottura, la Yespica ha risposto poi così.

“È finita dopo un po’ perché mi sono resa conto che non ce la facevo più, non volevo stare male. È un personaggio troppo famoso e il nostro rapporto non si poteva tirare fuori. Poi ero piccola. L’ho rivista e ci abbiamo riso su. Non c’è più affinità.”

Una storia, conclude Aida Yespica, durata poco e parecchio segnata da scene di gelosia. “Ero piccola, non so se sarebbe andata avanti nel caso in cui lei non fosse stata popolare. È durata un anno. Ci sono state scene di gelosia, molto più che in una relazione con un uomo”.