Ainett Stephens, il vero motivo della sua esclusione dalla Rai e dal Mercante In Fiera

Dopo 17 anni di stop, tornerà su Rai 2 il celebre game show “Il Mercante in Fiera” condotto da Pino Insegno. Nelle edizioni passate, Ainett Stephens ha ricoperto il ruolo di gatta nera e l’abbiamo rivista in una delle ultime edizioni del GFVip. Tuttavia, la donna non tornerà a vestire i panni della gatta nera e questa decisione ha scatenato numerose polemiche sui social.

Ainett troppo “vecchia”?

In una recente intervista, Pino Insegno dichiarò che ormai Ainett “è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma”. Questa dichiarazione ha fatto infuriare quest’ultima, la quale ha pubblicato un durissimo sfogo sul suo profilo Instagram pretendendo anche delle scuse.

“L’incaricato di presentare la trasmissione in questione ha fatto un comunicato dicendo che non mi ha riconfermata perché sono invecchiata. Sono rimasta forse più male per quello, perché oggi come oggi vedere che ci sono persone che hanno anche loro una età importante. Ma che siano legate a questi antichi retaggi pensando che le donne a 40 anni ancora oggi sono vecchie è inammissibile” ha tuonato Ainett sul suo profilo.

D’altro canto, Pino Insegno ha poi risposto allo sfogo di Ainett Stephens specificando che la sua non voleva essere un’offesa e di non prendersela troppo. “Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande!” ha chiosato il conduttore.

La vera motivazione dietro l’esclusione

Il vero problema è che mentre si bisticcia per l’età della gatta nera, la Rai sembrerebbe aver escluso la donna per altri motivi. Secondo quanto rivelato da Davide Maggio, infatti, la motivazione dell’esclusione dal programma sarebbe proprio un’altra: pare che Ainett abbia un profilo attivo su OnlyFans e questo avrebbe fatto storcere il naso ai vertici dell’emittente televisiva. Come ormai in molti sapranno, la piattaforma è destinata a contenuti per adulti e l’ex vippona ha deciso di iscriversi lo scorso novembre. Questo non sarebbe piaciuto alla Rai, la quale avrebbe deciso di escluderla poiché non idonea.