Ainett Stephens non tornerà a vestire i panni della Gatta Nera nel celebre game show "Il Mercante in Fiera": la reazione

Dopo 17 anni di stop, tornerà su Rai 2 il celebre game show “Il Mercante in Fiera” condotto da Pino Insegno. Nelle edizioni passate, Ainett Stephens ha ricoperto il ruolo di gatta nera e l’abbiamo rivista in una delle ultime edizioni del GFVip. Tuttavia, la donna non tornerà a vestire i panni della gatta nera, vediamo il perché e la sua reazione.

Le parole di Pino Insegno

In una recente intervista, il conduttore ha dichiarato che non rivedremo Ainett: “Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma”. Insegno, dunque, ritiene che la Stephens sia troppo “vecchia” per tornare a vestire i panni da gatta nera. Questa dichiarazione non è piaciuta molto ad Ainett, la quale ha risposto con un video sui social.

La reazione di Ainett Stephens

L’ex gieffina ad oggi ha 41 anni e ha deciso di rispondere a Pino Insegno dopo qualche giorno dalle sue ultime dichiarazioni: “Tanti di voi mi stanno chiedendo se ci sono rimasta male del fatto che adesso che inizia la nuova edizione de Il Mercante in Fiera il ruolo della Gatta Nera verrà affidato a un’altra ragazza, presumibilmente più giovane. Perché dico presumibilmente? Perché l’incaricato di presentare la trasmissione in questione ha fatto un comunicato dicendo che non mi ha riconfermata perché sono invecchiata“.

“Sono rimasta forse più male per quello, perché oggi come oggi vedere che ci sono persone che hanno anche loro una età importante. Ma che siano legate a questi antichi retaggi pensando che le donne a 40 anni ancora oggi sono vecchie è inammissibile. Vi dico una cosa, adesso che ho 40 anni sono ancora più belli dei 30 e dei 20 perché una maggiore consapevolezza” ha continuato la donna come un fiume in piena.

Poi ha concluso con queste parole: “Io mi sento più viva che mai, più fresca che mai, più affascinante che mai. Quindi mi dispiace se hai usato il termine sbagliato e io pretendo delle scuse, come minimo”.

La replica di Pino Insegno alle parole di Ainett Stephens

Non è finita qui perché ai microfoni di TvBlog, Pino Insegno ha replicato allo sfogo di Ainett: “Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale, le ho detto di non prendersela, l’ho ringraziata per il lavoro svolto… è tutto tranquillo. Ainett è una mia amica. E poi, anche se avessi detto – e non l’ho detto – che è diventata un po’ più grande – e, ripeto, non l’ho detto – è un’offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande!“.