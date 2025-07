Airwrap: la rivoluzione targata Dyson nel mondo degli styler per capelli

L’arrivo del Dyson Airwrap è stato salutato da molti appassionati come una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’hair styling: molto più che un semplice arricciacapelli, infatti, è un concentrato di tecnologia e innovazione e promette di ottenere pieghe perfette in poco tempo e, soprattutto, senza danni ai capelli. Cosa distingue davvero però Airwrap dagli altri styler per capelli, anche di ultima generazione, in commercio?

Dyson Airwrap sfrutta l’aerodinamica per una messa in piega perfetta

Rispetto ad altri accessori simili Dyson Airwrap è l’unico che usa l’aerodinamica per la messa in piega. Chi almeno una volta lo ha visto in funzione in salone, nei punti vendita Dyson o in video, mostrato da beauty influencer e altri creator, avrà notato che la particolarità dello smart styler dell’azienda inglese è che basta avvicinarlo alla testa perché le ciocche di capelli si arrotolino da sole all’estremità finale, assumendo dopo pochi secondi la forma desiderata. Questo è reso possibile da un particolare effetto aerodinamico, utilizzato già da tempo ma in altri settori e a scopi molto diversi da quello dell’hair styling, che fa sì che i fluidi, compresa l’aria, tendano a muoversi seguendo i contorni della superficie più vicina. È il cosiddetto “effetto Coanda” e, nel caso del Dyson Airwrap, fa in modo che in prossimità della punta conica si generino un’area di alta pressione e quindi getti d’aria ad altissima velocità che – semplificando – attraggono e fanno aggrovigliare le ciocche di capelli.

I vantaggi di Airwrap rispetto ad altri accessori simili per lo styling

Il principale vantaggio in come funziona il Dyson Airwrap è, quindi, che non c’è bisogno per la messa in piega di temperature molto alte che, è risaputo, sono tra le principali cause di danni ai capelli anche nelle persone più giovani. Proprio per evitare che il calore possa rovinare la chioma di chi lo utilizza, l’Airwrap ha integrato fin dai primissimi modelli un particolare sistema di gestione del calore che, controllando la temperatura ogni quaranta secondi e trasmettendo i dati al microprocessore, assicura che le temperature non siano mai eccessive.

Molti tra chi lo ha provato apprezzano dello tyler di casa Dyson soprattutto la precisione dei risultati e, cioè, onde che hanno tutte la stessa dimensione e la stessa direzione: un risultato non sempre facile da ottenere con gli accessori tradizionali per lo styling, soprattutto se non si ha buona manualità. Anche questo è frutto di anni e svariati milioni di sterline investite da Dyson in ricerca che hanno portato l’azienda inglese a sviluppare un sistema a valvola che orienta il flusso d’aria a seconda di come viene impugnato l’Airwrap, rendendo comodo per altro agire anche su zone difficili da raggiungere come la nuca.

Una messa in piega omogenea è, insomma, la promessa sempre rispettata del Dyson Airwrap e a questo contribuiscono anche il sistema che lo rende uno smart styler più che un semplice styler e gli accessori. Airwrap può essere collegato, infatti, con un’apposita app su cui impostare lunghezza e tipologia di capelli, oltre che livello di abilità con la messa in piega e altre informazioni, in modo da ottenere consigli personalizzati e una guida passo passo all’utilizzo. Dall’arrivo in commercio a oggi sono stati rilasciati, infine, una ventina di accessori diversi tra cui scegliere più adatti a seconda che si abbiano capelli fini o robusti, si vogliano ottenere ricci definiti o volume extra, eccetera.