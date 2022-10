Ajax-Napoli: le probabili formazioni

Nella terza giornata del Girone A di Champions League l’Ajax di Schreuder ospiterà in casa il Napoli di Spalletti. Il calcio di inizio è previsto per stasera 4 ottobre alle ore 21:00 all’Amsterdam Arena.

Il match sarà visibile in diretta TV su Sky e in streaming su Now e Mediaset Infinity mentre non è prevista la diretta su Canale 5.

Gli azzurri hanno intenzione di continuare la scia di vittorie che stanno portando a casa in modo da consolidare il passaggio al turno successivo, un po’ diversa la situazione per la squadra di casa che sta vivendo un momento di difficoltà.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il mister Spalletti in conferenza stampa ha anticipato possibili cambi di formazione ed anche per questo match dovrà fare a meno di Osimhen che ancora ieri si è allenato individualmente. Per quanto riguarda il tridente offensivo Politano sembra essere leggermente favorito a Lozano mentre Simeone resta in ballottaggio con Raspadori.

Proprio su di loro, il mister, ai microfoni di Sky Sport, ha detto: “Ci sono giocatori che stanno facendo molto bene ma non si può pensare che possano giocare tutte le partire dall’inizio alla fine“. Quindi potrebbe essere la giornata giusta per vedere Simeone titolare dal primo minuto.

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.