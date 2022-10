Ajax-Napoli: ottime prestazioni ma Zielinski infortunato

Nella terza giornata del Girone A di Champions League l’Ajax di Schreuder ha ospitato in casa il Napoli di Spalletti che ha conquistato la scena mettendo a segno ben 6 reti. L’obiettivo degli azzurri era quello di continuare con la scia di vittorie che stanno portando a casa e sembra proprio che ci siano riusciti ipotecando, di fatto, il passaggio al turno successivo.

Il Napoli del mister Spalletti, quindi, continua a dominare la scena anche in campo internazionale. Questa volta i protagonisti della serata sono stati cinque: Raspadori, Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone.

A celebrare la squadra è stato lo stesso presidente con un tweet sui propri canali social: “Squadra stellare per una prestazione cosmica. Sono orgoglioso di Voi“. De Laurentiis, quindi, non manca di celebrare e incoraggiare la propria squadra che, pur senza il pilastro Osimhen da ormai quasi un mese, è riuscita a conquistare la propria posizione sia in Serie A che in Champions League.

Non sono mancati, comunque, durante il match scontri fisici ed infortuni. A cadere questa volta è stato Piotr Zielinski che, dopo aver segnato al 45′, ha lasciato il campo per un trauma contusivo al polpaccio destro secondo quanto dichiarato dalla SSC Napoli sul proprio sito ufficiale. Si attendono ulteriori informazioni riguardo il rientro in campo.

Simile destino anche per il georgiano Kvaratskhelia che però non ha riportato nessun tipo di problema e sarà già a disposizione nel prossimo match di Serie A.