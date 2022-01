Aka7even, positivo al Covid: “Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia”

A poche settimane dal prossimo Festival di Sanremo, Aka7even ha annunciato di essere positivo al Covid. L’ex concorrente della scorsa edizione di Amici l’ha annunciato sui social.

“Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia” – Tra i 25 artisti in gara alla kermesse canora, uno è da poco risultato positivo al Covid-19. Si tratta di Aka7even, ex volto molto amato del talent di Maria De Filippi. Attraverso i suoi canali social, il cantante ha voluto rendere noto ai fan le sue attuali condizioni di salute. Ovviamente l’ex allievo di Anna Pettinelli ha rassicurato i follower dichiarando:

“Ciao a tutti. Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto”.

Dato che il Festival si terrà dall’1 al 5 febbraio, sicuramente l’artista riuscirà a negativizzarsi in tempo. In caso ciò non dovesse accadere, da regolamento il cantante rimarrà in gara ma senza potersi esibire sul palco dell’Ariston. Verrà infatti mandata in onda la registrazione delle prove.

Non è infatti il primo caso in cui un artista in gara al Festival di Sanremo risulta positivo al Covid. Durante la scorsa edizione, la stessa sorte è toccata a Irama che ha potuto prendere parte virtualmente alla gara canora.