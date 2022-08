Akanji non gioca al Dortmund, l’Inter ci pensa

Operazione fattibilissima per l’Inter, che potrebbe prendere Manuel Akanji dal Borussia Dortmund quest’anno o nel 2023 a zero

Fuga di difensori dal giallonero. Il Borussia Dortmund potrebbe perdere un altro tassello difensivo in questa sessione, nonostante lo abbia già tecnicamente sostituito.

Dopo Zagadou, voluto da Roma e Inter, a salutare potrebbe essere anche Manuel Akanji. Il difensore svizzero di origini nigeriane è fuori rosa, con il Borussia Dortmund che per farlo partire chiede circa 10 milioni di euro. Il contratto del classe ’95 è in scadenza nel 2023 e l’Inter potrebbe provare a prenderlo anche a zero tra un anno.

Barzaghi conferma la trattativa

A confermare il tutto è Marco Barzaghi, giornalista Mediaset che nel corso di un video su Youtube avrebbe evidenziato la trattativa. Ecco quanto detto: “La bella novità è che Akanji al momento è fuori squadra al Borussia Dortmund: centrale svizzero interessante. E’ in scadenza 2023, se l’Inter non riuscisse a prenderlo subito, proverebbe a farlo a zero l’anno prossimo. Il valore è sceso, l’Inter proverà a prenderlo per 10 milioni: è una cifra congrua per un giocatore in scadenza. Probabilmente si aspetterà ancora che ci si avvicini a fine mercato per provare a fare l’offerta giusta per averlo subito”.

Il difensore svizzero, dunque, potrebbe essere l’alternativa giusta nel caso in cui Nikola Milenkovic non arrivasse. Il serbo è, per ora, più vicino alla permanenza in viola che altro. La Fiorentina potrebbe offrirgli il rinnovo di contratto, contratto in scadenza nel 2023, e renderlo ancor di più uno dei cardini della formazione che verrà.