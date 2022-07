Akanji tra Juventus e Inter, ma i bianconeri calano il jolly

Per Akanji la Juventus sembra intenzionata ad offrire uno scambio al Borussia Dortmund. I bianconeri sembrano convinti di poter acquistare il difensore

Con la possibile cessione di Matthjis De Ligt ad una tra Bayern Monaco e Chelsea, senza dimenticare il Manchester City e il Manchester United in agguato, la Juventus dovrà trovare un nuovo difensore centrale. I bianconeri hanno vari obiettivi in tal senso, ma sembrano star ponderando più di una manovra.

Se gli obiettivi principali sembrano essere Gabriel dell’Arsenal e Kimpembe del Paris Saint Germain, i bianconeri starebbero sondando insistentemente anche il profilo di Manuel Akanji del Borussia Dortmund. Il calciatore costa meno dei primi due, i tedeschi lo valutano 25-30 milioni, ma la Juventus con lui potrebbe risparmiare soldi visto il possibile inserimento di un proprio centrocampista.

L’americano è ai saluti?

Il giocatore in questione è Weston McKennie, che con Massimiliano Allegri non ha mai propriamente ingranato. Il centrocampista statunitense ha iniziato anche benino la stagione scorsa, seppur si sia infortunato nel momento in cui stava iniziando a far meglio. Il tecnico livornese non lo ritiene tra gli incedibili e la Juventus lo valuta circa 30-35 milioni di euro.

Sul giocatore c’è da tempo anche il Tottenham, ma la Juventus potrebbe provare a rispedirlo nuovamente in Germania. Infatti, prima del suo approdo in bianconero il calciatore statunitense giocava nello Schalke 04. Il Borussia Dortmund in passato ha sondato varie volte il giocatore, anche quando era in Germania, e potrebbe ritenerlo un profilo valido per rinforzare il proprio centrocampo. Resta da capire se la Juventus voglia andare avanti nella trattativa.