Akash Kumar criticato da Gaia Zorzi: ”Sei famoso grazie a mio fratello”

Ieri sera su Mediaset Infinity è andata in onda una nuova puntata del Gf Vip Party. Tra i vari ospiti c’erano anche Giulia Salemi e Gaia Zorzi. I due hanno intervistato il modello Akash Kumar.

Il modello però non ha gradito molto il modo in cui la sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, l’ha presentato: “Reduce dall’ultima Isola dei Famosi c’è Akash Kumar. Lui che è rimasto in gioco per ben 5 o 8 giorni…”.

LA RISOSTA DI AKASH KUMAR – Akash sentendo le parole di Gaia Zorzi ha subito risposto: “Sono stato 7 giorni là…Ma io non ti conosco…” . A questo punto Gaia Zorzi è intervenuta sostenendo che entrambi sono diventati famosi solo perché il fratello Tommaso lo è.

Le sue parole infatti sono state: “Però io e te abbiamo una cosa in comune, sai? Entrambi siamo stati resi famosi da Tommaso…”. Ovviamente anche Akash ha risposto e Giulia Salemi è dovuta intervenire per placare gli animi.

GAIA ZORZI CONTINUA AD ATTACCARE AKASH E NON SI TIRA INDIETRO – Gaia Zorzi però non si è zittita e ha continuato dicendo: “Vuoi che ti chieda scusa? Allora hai ragione, scusami, non è vero che Tommaso ti ha reso famoso. Perché tu famoso non lo sei mai stato…”. Giulia Salemi ha quindi riso per questo scontro in diretta inaspettato.