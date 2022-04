Akash Kumar, nuovo amore per il modello: ecco di chi si tratta

Akash Kumar, modello ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ha trovato finalmente l’amore. Dopo aver fatto parlare molto di sé nel reality sembrerebbe che sia tornato il sereno e ha raccontato a Novella 2000 di essersi innamorato. Vediamo cosa ha detto.

Nuova fidanzata

Il modello ha raccontato al noto giornale di gossip di aver trovato l’amore e di essere molto innamorato. Chi è la nuova fidanzata? Bianca Bassi, di professione hostess. La giovane, quindi, non fa parte del mondo dello spettacolo e deve aver stregato il modello proprio per la sua semplicità. Proprio il tema del viaggio li ha uniti e adesso non hanno intenzione di lasciarsi.

“Sono innamorato, dopo un periodo che sembrava tutto in salita da un punto di vista sentimentale, ho trovato una ragazza di cui sono innamoratissimo” ha dichiarato il modello al giornale di Roberto Alessi. L’ex naufrago ha dichiarato che Bianca è una ragazza molto seria, senza grilli per la testa e ha sottolineato di non essere in cerca di popolarità.

L’ha descritta come una “ragazza straordinaria”, la quale proviene da “una famiglia per bene. È una donna di carattere, che fa la hostess, viaggia molto. In questo siamo molto simili, visto che il mio lavoro di modello mi porta a muovermi in continuazione”.

La carriera

Cosa fa adesso Akash Kumar? Il giovane continua con il suo lavoro di modello e pare che Giorgia Armani l’abbia proprio scelto per la sua campagna pubblicitaria della casa di moda in India. Inoltre, pare che il giovane farà anche un film a Bollywood.