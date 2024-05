Akrapovic: tutto quello che c’è da sapere sugli scarichi per auto

Gli scarichi Akrapovic per auto sono tra le componenti più ambite dagli amanti del tuning, da chi vuole incidere sulle performance, sull’estetica e sul sound del proprio veicolo.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica del brand e concentrandosi successivamente sulle peculiarità dei suoi prodotti. Infine, forniremo qualche consiglio per scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze, introducendo gli scarichi Akrapovic per auto proposti da M4 Tuning.

Una panoramica di Akrapovic

Akrapovic è tra i leader della produzione di scarichi per auto e moto, dunque è un punto di riferimento per chi pratica il tuning. Tuttavia, è utile fornire qualche informazione sul suo conto.

Akrapovič è stata fondata in Slovenia dal famoso pilota Igor Akrapovic. Fin dall’inizio, Akrapovič si è distinta nel mercato grazie all’impegno nell’innovazione tecnologica e al focus sulla qualità. Si è affermata dapprima nel segmento degli scarichi ultra-sportivi, come dimostra il ruolo da protagonista che ha giocato nelle competizioni motociclistiche e automobilistiche; e infine nel segmento della vendita al dettaglio.

L’azienda è nota per l’uso di materiali avanzati come titanio e fibra di carbonio, che garantiscono non solo prestazioni elevate ma anche una significativa riduzione del peso.

Nondimeno, Akrapovič presta particolare attenzione alle normative internazionali sulle emissioni, offrendo prodotti conformi a standard come EPA, ECE ed EC. Questo impegno verso la conformità normativa riflette la serietà con cui l’azienda affronta la sostenibilità ambientale e la sicurezza dei propri prodotti​. Dettaglio non da sottovalutare, produce e mette a disposizione anche scarichi omologati e quindi autorizzati a circolare nelle strade urbane ed extraurbane.

Le peculiarità degli scarichi Akrapovic per auto

Giunti a questo punto, possiamo concentrarci sugli scarichi Akrapovic per auto, rendendo omaggio alle caratteristiche che li rendono estremamente competitivi.

Come abbiamo appena accennato, sono realizzati nella maggior parte dei casi in titanio e fibra di carbonio. Il titanio, materiale capace di combinare leggerezza e resistenza, riduce significativamente il peso complessivo del veicolo, migliorando l’accelerazione e la manovrabilità. La fibra di carbonio oltre a contribuire alla riduzione del peso, aggiunge anche un’estetica raffinata e moderna. Infine, migliora la resistenza termica e la durata del sistema di scarico.

Un’altra peculiarità degli scarichi Akrapovič è l’impatto sulle performance del veicolo. Grazie alla progettazione certosina e al focus sulla precisione, gli scarichi migliorano il flusso dei gas di scarico, riducendo la contropressione e aumentando l’efficienza del motore. Ciò si traduce in un aumento della potenza e della coppia, che permette prestazioni elevate sia su strada che in pista.

Il sound è un altro aspetto distintivo degli scarichi Akrapovič. Progettati per offrire un suono pieno e coinvolgente, gli scarichi Akrapovič sono riconoscibili per la loro tonalità unica, che varia dai bassi profondi ai toni acuti, a seconda del modello e del tipo di veicolo. Questo sound peculiare non si limita a esaltare l’esperienza di guida, ma è anche un elemento attrattivo per gli appassionati, poiché ogni veicolo equipaggiato con uno scarico Akrapovič immediatamente riconoscibile.

Per inciso, la “riconoscibilità” acustica è anche un fattore di sicurezza. Il veicolo segnala sempre la sua presenza, dunque è meno soggetto a incidenti stradali causati da distrazione altrui.

Come scegliere lo scarico

L’offerta di scarichi Akrapovic è molto ampia e ben differenziata. Dunque, potreste trovarvi di fronte al classico imbarazzo della scelta.

Il consiglio è di passare in rassegna i propri obiettivi, comprendere il reale motivo per cui si sta acquistando uno scarico. Migliorare il sound? Aumentare la potenza? Conferire personalità al veicolo? A seconda della risposta, dovreste preferire questo o quel modello e operare una cernita approfondita.

Il secondo consiglio è di scegliere con cura il rivenditore. In particolare, dovreste rivolgervi a un punto vendita in grado di rappresentare degnamente l’offerta di Akrapovic e, parallelamente, offrire benefit specifici: una politica dei prezzi rispettosa ma equilibrata, un servizio di assistenza efficace etc.

Un esempio? M4 Tuning. Da sempre punto di riferimento per chi cerca scarichi sportivi per auto (e non solo), si caratterizza per l’ampia offerta di scarichi Akrapovic, per la capacità dello staff di accompagnare il cliente verso il miglior acquisto possibile, per i prezzi convenienti, valorizzati da interessanti promozioni (es. quella che azzera i costi di spedizione per gli ordini superiori ai 400 euro).