Al Bambin Gesù di Roma il Covid uccide una bimba di 2 anni

All’Ospedale Bambin Gesù di Roma è morta Ginevra, una bambina di appena due anni colpita dal Covid. La bambina era originaria di Mesoraca, in provincia di Crotone.

Ginevra era stata trasferita al Bambin Gesù dall’ospedale di Catanzaro ma era arrivata già in gravi condizioni. La bambina infatti presentava febbre alta e problemi respiratori dovuti alla polmonite da Covid-19. Nonostante le attenzioni del personale medico e gli sforzi per tenerla in vita, le condizioni della piccola si sono aggravate e per lei non c’è stato nulla da fare.

La notizia della morte di Ginevra ha fatto presto il giro dei social. Sono decine i messaggi che circolano su Facebook. Qualcuno scrive «Da oggi in cielo c’è un angioletto in più», in tanti si dicono sconvolti: «È un giorno triste, drammatico quello di oggi per la famiglia della piccola Ginevra e per l’intera comunità di Mesoraca. Due anni e tutta una vita davanti». L’amministrazione comunale di Mesoraca ha annunciato lutto cittadino con un lungo e commosso post dedicato alla bimba.

Purtroppo Ginevra non è l’unico caso di minore ucciso dal Covid. Infatti, nonostante le vittime tra i bambini e gli under 18 sono rarissime, pochi giorni fa c’era stato un altro caso simile. Lorenzo, di appena 10 anni, è deceduto all’ospedale Regina Margherita di Torino. Lorenzo era affetto da rabdiomolisi, un attacco del sistema immunitario ai muscoli provocato dall’infezione da Covid. In questo momento, un caso positivo su tre ha meno di 19 anni, e di questo il 60% ha meno di 11 anni.