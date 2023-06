Al Bano, gli spettatori lo demoliscono “Patetico, andiamo avanti”

Tante polemiche dopo la festa per gli 80 anni di Al Bano andanta in onda su Canale 5 come trasmissione evento proposta proprio dalle reti Mediaset

Per il compleanno di Al Bano, gli 80 anni, si è tenuta una grande festa andata in onda in televisione. Non una semplice festa, però, con la trasmissione evento 4 volte 20 proposta su Canale 5 al grande pubblico. Una trasmissione che però non sembra aver convinto del tutto, specialmente agli addetti ai lavori dato che la risposta del pubblico a casa per visualizzazioni è stato decente.

La critica si è totalmente divisa, specialmente perché anche tra i telespettatori c’è stato chi ha avuto da ridire. Tante le polemiche, racchiuse tra social e riviste. Alcune, addirittura, diventate abbastanza pesanti e che potrebbero racchiudere dell’astio verso l’andamento della tv italiana.

Cosa è successo?

Alcune delle critiche sono arrivate sulle pagine della rivista Nuovo Tv, con alcuni commenti dei lettori che non hanno lasciato troppo spazio alla fantasia: “Ho trovato patetico 4 volte 20, il concerto su Canale Cinque per gli 80 anni di Al Bano. In tv si guarda solo al passato ormai, andiamo avanti“.

Un parere accolto dalla pagina delle lettere, curata da Alessandro Cecchi Paone che ha risposto al commento della lettrice: “Non si capisce se lei ce l’abbia con Al Bano e la sua musica o con la deriva nostalgica della tv generalista che critico da sempre. Siamo un paese anziano, il pubblico invecchia“. Parole che di certo faranno riflettere e che seguiranno ad altre polemiche su quanto stia invecchiando la tv italiana.