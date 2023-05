Al Bano, nuovo scontro tra Loredana Lecciso e Romina Power: lo show per gli 80 anni del cantante

In occasione degli 80 anni di Al Bano, su Canale 5 andrà in onda uno show in onore del cantante. Riguardo a questo evento, sono iniziate a circolare i primi rumors che vedono protagoniste Loredana Lecciso e Romina Power.

NUOVO SCONTRO TRA LA LECCISO E ROMINA – Non è un mistero la rivalità che tra anni corre tra Loredana e Romina. Consapevole del fatto che tra le due donne non corra buon sangue, l’amato cantante aveva espresso il desiderio di vedere tutta la famiglia riunita in occasione del suo compleanno:

“La Lecciso ha fatto un passo indietro per amore dei figli ma siamo certi che non perdonerà l’entrata a gamba tesa di Romina Power. Si vendicherà? Ah, non saperlo…”

Questo desiderio, però, potrebbe non esaudirsi e a rivelarlo è stato Dagospia. Il noto portale di gossip ha infatti rivelato che la Power non vorrebbe che la Lecciso nello show di Al Bano: “Si sussurra che Romina Power non gradisse la presenza di Loredana Lecciso come ospite nello show di Al Bano su Canale 5”.

Da quanto rivelato da Jasmine Carrisi, nata dal matrimonio del cantante con la Lecciso, con l’ex moglie del padre non ci sarebbe alcun rapporto: “Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme. Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi, siamo tutti sparsi. Con Romina Power non ho rapporti”.