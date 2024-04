Al Barcellona piace Kvaratskhelia ma De Laurentiis lo blocca

La scorsa settimana, da Tbilisi, era stato annunciato l’arrivo in città di mister Jugeli, agente di Kvaratskhelia. La sua presenza ha alimentato le speculazioni riguardo al futuro del talentuoso giocatore e al suo possibile contratto.

Bisogna trovare l’intesa prima del Barcellona

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, durante la presentazione del film celebrativo dello scudetto, “Sarò con te”, prevista per giovedì a Napoli, è probabile che si discuta del contratto di Kvaratskhelia.

Si prevede che si cercherà un accordo per blindare il giocatore nonostante l’interesse del Barcellona. Tuttavia, la valutazione di Kvaratskhelia supera nettamente i 100 milioni di euro e non è alla portata di tutti. Si parla di cifre molto superiori, intorno ai 120 o 130 milioni, vicine alla clausola di Osimhen. Non ci resta, dunque, che attendere e sperare che il talentuoso georgiano non abbandoni gli azzurri.