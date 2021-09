Al “Leverage Master” star internazionali, arriva anche Trabaldo: imprenditore digitale in forte ascesa

Rimini diventa la capitale del Marketing on line grazie a Leverage Master, uno degli eventi più attesi di sempre. Tutto si è svolto al Palacongressi con 1500 persone (tutte distanziate e con la mascherina) con una lista di celebrità del Marketing on line. Solo per citare alcuni nomi: Ganiel G, Cesar Rodriguez, Dario Silvestri, Alessio Sakara e Danien Feier. L’evento si è svolto in diretta anche tramite lo streaming ed ha preso parte Giorgio Trabaldo, che è uno dei più giovani e brillanti imprenditori digitali che sta cavalcando un successo internazionale senza precedenti.

Fatturato aumentato del 300%: il successo del 22 enne Giorgio Trabaldo è sotto gli occhi di tutti. Sembra un ragazzo prodigio perché tra pochi mesi conseguirà la laurea. Non si ferma un attimo ed è pronto a brindare ad un un traguardo inaspettato: la sua attività on line, durante la Pandemia, ha fruttato bene con un aumento considerevole degli incassi. Così, l’imprenditore torinese – durante l’anno orribile del Covid – decide di diversificare gli interessi lanciandosi in una nuova attività on line. E diventa tutti gli effetti un vero imprenditore digitale. Insomma, così prende per le “corna” la crisi confermandosi un guerriero del digitale.

“Voglio proseguire lungo questa strada soprattutto adesso che, dopo tanti sacrifici, il mio fatturato è aumentato del 300%. Anche i clienti sono cresciuti, aumentati di numero ed hanno diversificato la loro attività”, aveva raccontato a Libero alcuni mesi fa nel corso di un’intervista.