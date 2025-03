Al Napoli interessa Karetsas, giovane 2007 del Genk

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Kostantinos Karetsas, giovane centrocampista offensivo del Genk, considerato uno dei talenti più promettenti della scena calcistica internazionale. Il giocatore, classe 2007, ha recentemente scelto di rappresentare la Nazionale greca, pur avendo la possibilità di giocare per il Belgio, Paese in cui è cresciuto. Questa decisione ha attirato ancora di più l’attenzione su di lui, confermandone il profilo di calciatore ambito a livello europeo.

Il Genk, consapevole del valore del proprio gioiello, ha fissato il prezzo del suo cartellino a oltre 15 milioni di euro. Una cifra considerevole per un ragazzo così giovane, ma giustificata dal talento e dal potenziale che Karetsas ha già dimostrato. Nonostante l’elevata richiesta economica, il Napoli sembra interessato a investire su di lui, considerando il suo arrivo come una mossa strategica per il futuro della squadra.

La concorrenza, però, è molto alta. Oltre al club partenopeo, anche squadre della Premier League come Manchester United, Liverpool e Newcastle hanno monitorato da vicino le prestazioni del giovane talento. Per questo motivo, chiunque voglia assicurarsi il suo cartellino dovrà agire rapidamente e con una proposta convincente, anticipando le mosse degli altri club interessati.

Karetsas si è messo in evidenza già nella scorsa stagione con il Jong Genk in Challenger League, mostrando qualità tecniche e tattiche superiori alla media per la sua età. Quest’anno, il salto nella Jupiler Pro League ha confermato le sue capacità, con 14 presenze da titolare in 30 partite disputate, impreziosite da 2 gol e 4 assist. Numeri che testimoniano una crescita costante e una maturità calcistica fuori dal comune.

Il Napoli, quindi, dovrà valutare attentamente se affondare il colpo per Karetsas. Un investimento oneroso, ma potenzialmente molto redditizio, considerando la rapidità con cui il giovane sta emergendo nel panorama europeo. Acquisire un talento di tale calibro potrebbe rappresentare una scelta strategica per il futuro del club azzurro, garantendo un innesto di qualità e prospettiva per gli anni a venire.